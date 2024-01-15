МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило комплексную программу расширения производства воздушных судов, двигателей и приборов, разрешив использовать для ее финансирования средства Фонда национального благосостояния, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Мишустин призвал крупные вузы обновить кадровую политику

"Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов и разрешило использовать для ее финансирования средства Фонда национального благосостояния. На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 миллиардов рублей", — сообщил Мишустин.

Документ предусматривает техническое перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей, проведение соответствующих опытно-конструкторских работ, включая создание новых материалов и электронной компонентной базы.

"За следующие шесть лет суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров", — добавил глава российского правительства.

Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300.

"В условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов нашей большой страны", — подчеркнул Мишустин.