МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний, De Beers, снизила цены на свою продукцию в ходе первой продажи в 2024 году, которая считается одной из самых важных, из-за низкого спроса на алмазы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники из отрасли. Эксперт рассказал о перспективах синтетических алмазов

"По словам людей, знакомых с ситуацией, чтобы улучшить спрос, De Beers снизила цены примерно на 10% по всем направлениям на своей первой продаже в этом году — традиционно одной из самых крупных", — говорится в сообщении Bloomberg.

Первая распродажа в году является одной из самых важных для алмазодобывающих компаний, поскольку она привлекает покупателей среднего звена, огранщиков и полировщиков необработанных камней, которые пополняют запасы ювелирных изделий после периода праздников.

По словам источников, De Beers в ходе первой распродажи была вынуждена снизить на 25% цены на алмазы весом от 2 до 4 каратов, которые широко используются при изготовлении обручальных колец. Такое значительное снижение источники связали с пониженным спросом на данный вид продукции из-за роста популярности более дешевых синтетических драгоценных камней.

В ноябре прошлого года глава De Beers Эл Кук сообщал, что в 2023 году алмазный сектор был дестабилизирован мировыми макроэкономическими проблемами. Среди проблем такого рода он выделил медленное восстановление розничной торговли в Китае, добровольный мораторий на импорт алмазного сырья в Индию, закрытие фабрик в крупнейшем мировом гранильном центре, снижение темпов экономического роста в ведущих странах.

В последнем бизнес-цикле 2023 года продажи De Beers уменьшились в 3 раза год к году и составили 130 миллионов долларов. Годом ранее показатель составлял 417 миллионов долларов.

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.