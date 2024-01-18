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https://1prime.ru/industry_and_energy/20240118/842830873.html
"Росатом" сообщил о закладке нового атомного ледокола
Промышленность
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Новый российский серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 заложат 26 января, заявил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики... ПРАЙМ, 18.01.2024
экономика, промышленность, новости, россия, ледокол, росатом
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Новый российский серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 заложат 26 января, заявил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.
"Буквально через несколько дней, 26 января, будет закладка еще одного ледокола проекта 22220", — сказал Панов на заседании дискуссионного клуба "Валдай" по тематике Арктики.
Самые мощные в мире универсальные атомные ледоколы проекта 22220 строятся в России на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.
Согласно данным госкорпорации, по своим техническим характеристикам, универсальный атомный ледокол может одинаково эффективно работать в устьях сибирских рек и на трассах Северного морского пути.
Кроме того, атомоход проекта 22220 является самым большим и мощным в мире, а за счет увеличенной ширины (34 м вместо 30 на атомоходах типа "Арктика"), универсальный атомный ледокол способен один проводить в Арктике танкеры водоизмещением до 100 тыс. тонн. Ледокол данного проекта сможет покорять льды до трех метров.