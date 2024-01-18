МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Новый российский серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 заложат 26 января, заявил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов. "Росатом" в 2023 году выполнил план по грузоперевозкам на СМП

"Буквально через несколько дней, 26 января, будет закладка еще одного ледокола проекта 22220", — сказал Панов на заседании дискуссионного клуба "Валдай" по тематике Арктики.

Самые мощные в мире универсальные атомные ледоколы проекта 22220 строятся в России на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

Согласно данным госкорпорации, по своим техническим характеристикам, универсальный атомный ледокол может одинаково эффективно работать в устьях сибирских рек и на трассах Северного морского пути.

Кроме того, атомоход проекта 22220 является самым большим и мощным в мире, а за счет увеличенной ширины (34 м вместо 30 на атомоходах типа "Арктика"), универсальный атомный ледокол способен один проводить в Арктике танкеры водоизмещением до 100 тыс. тонн. Ледокол данного проекта сможет покорять льды до трех метров.