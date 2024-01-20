2024-01-20T16:08:26+03:00
2024-01-20T16:08:26+03:00
2024-01-20T16:08:26+03:00
2024
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240120/842847961.html
Власти Таиланда нашли ошибку в сообщении о запасах лития
Промышленность
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
БАНГКОК, 20 янв — ПРАЙМ. Официальный представитель кабинета министров Таиланда Рутклао Саванкири разместила на сайте правительства извинения за введение публики в заблуждение... ПРАЙМ, 20.01.2024
бизнес, экономика, промышленность, новости, таиланд, запасы лития, добыча лития
https://cdnn.1prime.ru/images/84151/05/841510578.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84151/05/841510578.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84151/05/841510577.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84151/05/841510577.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84151/05/841510565.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84151/05/841510565.jpg
https://1prime.ru/energy/20240102/842722569.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БАНГКОК, 20 янв — ПРАЙМ. Официальный представитель кабинета министров Таиланда Рутклао Саванкири разместила на сайте правительства извинения за введение публики в заблуждение непроверенной информацией об обнаруженных в провинции Пханга запасах лития.
Ранее Саванкири опубликовала в социальных сетях сообщение, что, согласно последним оценкам, недавно открытое месторождение в провинции Пханга на юге Таиланда содержит 14,8 миллиона тонн лития, важнейшего вещества для производства аккумуляторных батарей для электромобилей. Согласно сообщению, новое месторождение вывело Таиланд на третье место в мире по запасам лития после Боливии и Аргентины.
"В сообщении о запасах лития во вновь открытом месторождении в провинции Пханга была допущена ошибка", — говорится в ее заявлении, опубликованном в субботу.
Отмечается, что "указанный в сообщении объем запасов на самом деле является объемом запасов в новом месторождении минерала лепидолита, содержащего литий". Содержание лития в минерале составляет около 0,45%", — уточнил официальный представитель правительства.