БАНГКОК, 20 янв — ПРАЙМ. Официальный представитель кабинета министров Таиланда Рутклао Саванкири разместила на сайте правительства извинения за введение публики в заблуждение непроверенной информацией об обнаруженных в провинции Пханга запасах лития. Таиланд заинтересован в поставках СПГ и угля из России

Ранее Саванкири опубликовала в социальных сетях сообщение, что, согласно последним оценкам, недавно открытое месторождение в провинции Пханга на юге Таиланда содержит 14,8 миллиона тонн лития, важнейшего вещества для производства аккумуляторных батарей для электромобилей. Согласно сообщению, новое месторождение вывело Таиланд на третье место в мире по запасам лития после Боливии и Аргентины.

"В сообщении о запасах лития во вновь открытом месторождении в провинции Пханга была допущена ошибка", — говорится в ее заявлении, опубликованном в субботу.

Отмечается, что "указанный в сообщении объем запасов на самом деле является объемом запасов в новом месторождении минерала лепидолита, содержащего литий". Содержание лития в минерале составляет около 0,45%", — уточнил официальный представитель правительства.