МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Контейнерный грузооборот морских терминалов в портах России по итогам 2023 года увеличился на 15,5% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и составил 4,72 миллиона TEU, сообщили в пресс-службе компании Global Ports (входит в группу компаний "Дело"). По МТК "Север - Юг" в Иране прошли первые российские грузы

"Рост российского контейнерного рынка продолжился в четвертом квартале 2023 года, в результате чего общий контейнерный грузооборот морских терминалов в российских портах в 2023 году составил 4,72 миллиона TEU, увеличившись на 15,5% год к году. В четвертом квартале 2023 года рынок вырос как по сравнению с предыдущим годом, так и по сравнению с предыдущим кварталом: на 21,9% и 3,2% соответственно", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что основным фактором роста стали постепенное восстановление экономики РФ после 2022 года и восстановление цепочек поставок.

При этом консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов Global Ports по итогам 2023 года составил 907 тысяч TEU, что на 8,6% меньше уровня 2022 года.

Global Ports – ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по пропускной способности и контейнерному грузообороту. Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, ключевых регионах внешнеторговых и транзитных грузопотоков. Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" в Балтийском регионе России, и "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке России), а также двумя контейнерными терминалами в Финляндии (Малти-Линк Терминалс в Хельсинки и Котке).