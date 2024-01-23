АНАДЫРЬ, 23 янв — ПРАЙМ. Недропользователи Чукотки по итогам 2023 года увеличили добычу золота на 8,6% по сравнению с предыдущим годом – до 23,787 тонны, серебра — на 19,1%, до 122,054 тонны, сообщили РИА Новости в департаменте промышленной политики местного правительства. Цены на золото снижаются в свете сокращения надежд на снижение ставок ФРС

"В общем объеме добыто 21,542 тонны (+9,5%) рудного золота и 2,246 тонны (+0,9%) — россыпного", — сообщили в ведомстве статистику добычи.

С конца октября 2023 года добычу россыпного золота в регионе прекратили все старательские артели. Продолжалась добыча только рудного золота пятью горнодобывающими предприятиями: АО "Чукотская ГГК", ООО "Рудник Валунистый", ЗАО "Базовые металлы" — все три входят в Highland Gold Mining (HGM) бизнесмена Владислава Свиблова; ООО "ЗК Майское" (Polymetal) и АО "Рудник Каральвеем" (аффилировано со структурами Льва Леваева).

Кроме этого, в 2023 году в Чукотском автономном округе добыто 66,54 миллиона кубометров природного газа — на уровне 2022 года. Увеличена на 5% добыча каменного угля — до 1,6 миллиона тонн, и на 11% — бурого угля, до 114,02 тысячи тонн.

В 2022 году предприятия Чукотского АО сократили добычу золота на 13,8%, до 21,878 тонны, серебра — на 7,3%, до 102,489 тонны. В том числе добыча коренного (рудного) золота в регионе составила 19,7 тонны (-15,1%). На россыпях было добыто 2,2 тонны (-0,4%) драгоценного металла.