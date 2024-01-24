МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) в ближайшие 10 лет произведет не менее 10 пятиметровых гайковертов для российских АЭС за рубежом по импортозамещению на сумму 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости управляющий директор компании Михаил Даниленко. Путин и ас-Сиси дали старт строительству нового блока АЭС "Эль-Дабаа"

Гайковертами называются механизмы для уплотнения корпусов ядерных реакторов АЭС. Без гайковерта невозможно снять крышку реактора типа ВВЭР (основного продукта "Росатома" в области атомной энергетики), чтобы, например, проводить перегрузку ядерного топлива. Поэтому наличие гайковертов критически важно. Ранее Даниленко сообщил, что KMZ планирует в 2024 году сделать первый отечественный образец гайковерта.

"Портфель заказов на ближайшие 10 лет уже прослеживается и достиг рекордной суммы. Это порядка 10 пятиметровых гайковертов на общую сумму 10 миллиардов рублей. И это только для российских АЭС за рубежом, то есть для "Атомстройэкспорта", — сказал собеседник.

Он отметил, что для реакторов АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, где накануне состоялась церемония заливки бетона на площадке 4-го энергоблока, также потребуются гайковерты KMZ.

"Мы можем рассчитывать в ближайшем будущем на заключение новых контрактов по линии "Атомстройэкспорта" и, соответственно, на дальнейшее увеличение портфеля заказов", — заявил Даниленко.

Он добавил, что будут еще контракты по модернизации ранее поставленных немецких, а еще раньше советских гайковертов.

Перед холдингом стоят две задачи: полностью импортозаместить немецкое изделие и поставить отечественные гайковерты для всех строящихся при участии России АЭС за рубежом, сообщал Даниленко ранее РИА Новости.