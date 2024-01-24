KMZ: портфель заказов на гайковерты для реакторов АЭС достиг 10 млрд рублей
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) в ближайшие 10 лет произведет не менее 10 пятиметровых гайковертов для российских АЭС за рубежом по импортозамещению на сумму 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости управляющий директор компании Михаил Даниленко.
Гайковертами называются механизмы для уплотнения корпусов ядерных реакторов АЭС. Без гайковерта невозможно снять крышку реактора типа ВВЭР (основного продукта "Росатома" в области атомной энергетики), чтобы, например, проводить перегрузку ядерного топлива. Поэтому наличие гайковертов критически важно. Ранее Даниленко сообщил, что KMZ планирует в 2024 году сделать первый отечественный образец гайковерта.
"Портфель заказов на ближайшие 10 лет уже прослеживается и достиг рекордной суммы. Это порядка 10 пятиметровых гайковертов на общую сумму 10 миллиардов рублей. И это только для российских АЭС за рубежом, то есть для "Атомстройэкспорта", — сказал собеседник.
Он отметил, что для реакторов АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, где накануне состоялась церемония заливки бетона на площадке 4-го энергоблока, также потребуются гайковерты KMZ.
"Мы можем рассчитывать в ближайшем будущем на заключение новых контрактов по линии "Атомстройэкспорта" и, соответственно, на дальнейшее увеличение портфеля заказов", — заявил Даниленко.
Он добавил, что будут еще контракты по модернизации ранее поставленных немецких, а еще раньше советских гайковертов.
Перед холдингом стоят две задачи: полностью импортозаместить немецкое изделие и поставить отечественные гайковерты для всех строящихся при участии России АЭС за рубежом, сообщал Даниленко ранее РИА Новости.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240124/842875305.html