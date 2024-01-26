МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Компания "Газпромнефть" производит биотопливо на основе использованного фритюрного масла из сети ресторанов "Вкусно – и точка", первое судно было заправлено в 2023 году, сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко. Российские нефтяники намерены нарастить производство топлива

"Еще один очень интересный пример – это вовлечение во вторичный оборот отработанного фритюрного масла из "Вкусно – и точка". На таком масле компания "Газпромнефть" производит судовое топливо", — сказала Абрамченко на пленарном заседании "Инвестиции в экологию — инвестиции в будущее" на международной выставке "Россия".

Она отметила, что компания уже заправила таким топливом первое судно в 2023 году.

По данным "Газпронефти", проект производства судового биотоплива реализован "Газпромнефть Марин Бункер" совместно с "Вкусно — и точка" и компанией "Эковей". Рецептура смеси разработана на основе низкосернистого судового топлива "Газпром нефти" и отработанного фритюрного масла. В компании отмечают, что новое топливо соответствует техрегламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов.