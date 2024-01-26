2024-01-26T15:47:00+03:00
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https://1prime.ru/industry_and_energy/20240126/842901154.html
Российские суда начнут заправлять необычным топливом
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Компания "Газпромнефть" производит биотопливо на основе использованного фритюрного масла из сети ресторанов "Вкусно – и точка", первое судно было заправлено в 2023 году, сообщила... ПРАЙМ, 26.01.2024
транспорт, бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, газпром, морские суда
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Компания "Газпромнефть" производит биотопливо на основе использованного фритюрного масла из сети ресторанов "Вкусно – и точка", первое судно было заправлено в 2023 году, сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.
"Еще один очень интересный пример – это вовлечение во вторичный оборот отработанного фритюрного масла из "Вкусно – и точка". На таком масле компания "Газпромнефть" производит судовое топливо", — сказала Абрамченко на пленарном заседании "Инвестиции в экологию — инвестиции в будущее" на международной выставке "Россия".
Она отметила, что компания уже заправила таким топливом первое судно в 2023 году.
По данным "Газпронефти", проект производства судового биотоплива реализован "Газпромнефть Марин Бункер" совместно с "Вкусно — и точка" и компанией "Эковей". Рецептура смеси разработана на основе низкосернистого судового топлива "Газпром нефти" и отработанного фритюрного масла. В компании отмечают, что новое топливо соответствует техрегламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов.