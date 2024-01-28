МИНСК, 28 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что к 2026 году будут произведены первые два совместных с РФ самолета, до 2030 года планируется выпустить минимум 85-100 штук. Путин высказался об отношениях Москвы и Минска

В июле прошлого года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов. В Госкомвоенпроме Белоруссии сообщали, что в июле в рамках выставки "Иннопром" с РФ подписана комплексная межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения. Достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета.

"Мы двигаемся (по проекту производства самолетов — ред.) довольно быстро. В прошлом году… между нашими (белорусским и российским — ред.) предприятиями подписано соглашение по созданию 19-местного двухмоторного самолета. Мы сегодня вместе разрабатываем, создаем этот самолет. Очень сложная задача стоит: мы должны к 2026 году произвести первых два самолета", — сказал Пархомчик в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он подчеркнул, что уже сегодня есть "твердый заказ" на их производство. "То есть минимальное количество самолетов, которое мы должны произвести до 2030 года, — 85-100 штук. Но это минимальное количество, которое мы должны будем произвести в стране. Если мы будем успешно выполнять поставленные задачи, то их может быть и больше", — сообщил вице-премьер.

Вице-премьер Белоруссии обратил внимание, что опытно-конструкторские работы финансирует Россия.

По его словам, утвержден бизнес-план, в рамках развития действующего авиазавода в белорусских Барановичах предстоит построить 20 тысяч квадратных метров дополнительных производственных площадей и приобрести около 100 единиц высокосложного оборудования. "Все эти работы ведутся… будем стараться делать все значительно быстрее, чем мы наметили ", — отметил вице-премьер.