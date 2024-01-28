МИНСК, 28 янв — ПРАЙМ. Отраслевые ведомства Белоруссии и России утвердили для реализации на белорусской территории 27 проектов в сфере импортозамещения в промышленности, которые финансируются за счет средств российского кредита, сообщил вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик. Белоруссия оценила экспорт в России в 2023 году в размере более $25 млрд

"Совместные программы растут, увеличиваются. Когда-то мы говорили про 16 проектов,… сегодня уже согласованы и утверждены 27 совместных программ… Этот процесс не завершился", — сказал Пархомчик в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Говоря о возможных новых совместных проектах, он рассказал о своей недавней встрече с руководством российского "Трансмашхолдинга".

"Есть проблема, связанная с производством высокоскоростных редукторов, которые используются для производства трамваев, для легкового транспорта. Поступила просьба постараться за короткий период времени создать эти мощности в Беларуси, обеспечить потребности (в этой продукции — ред.) как России, так и Беларуси", — сказал Пархомчик.

В ноябре 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для начала финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже минпром Белоруссии сообщал, что прорабатываются дополнительные импортозамещающие проекты для их возможного финансирования за счет российского кредита.