МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics, приходящаяся на акционеров, в прошедшем году сократилась почти в 3,8 раза, до 14,473 триллиона вон (около 10,9 миллиарда долларов), следует из сообщения компании. Прибыль Microsoft выросла почти на треть

Выручка за отчетный период снизилась на 14,3%, до 258,936 триллиона вон (194,8 миллиарда долларов), а операционная прибыль составила 6,567 триллиона вон (4,9 миллиарда долларов), что в 6,6 раза ниже показателя предшествовавшего года.

Чистая прибыль компании в четвертом квартале снизилась в 3,9 раза, до 6,024 триллиона вон (4,5 миллиарда долларов), выручка снизилась на 3,8% и составила 67,78 триллиона вон (51 миллиард долларов). Операционная прибыль достигла 2,825 триллиона вон (2,1 миллиарда долларов), уменьшившись на 34,4% по сравнению с аналогичным показателем годичной давности.

Компания ожидает, что спрос на ПК и мобильные устройства продолжит восстанавливаться в первом квартале 2024 года, а подразделение устройств памяти ожидает восстановления рынка в текущем году. Акции компании дешевеют на 1,5% на торгах в Сеуле.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.