МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") по итогам 2023 года произвел 1,714 миллиона унций в золотом эквиваленте, что практически соответствует показателю предыдущего года – 1,717 миллиона унций в золотом эквиваленте, следует из сообщения компании. Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков золота в Гонконг

"Годовое производство практически не изменилось относительно 2022 года и составило 1714 тысяч унций в золотом эквиваленте, включая 486 тысяч унций на предприятиях Казахстана и 1228 тысяч унций на российских предприятиях", — говорится в релизе. При этом показатель российских активов за год вырос на 4%, казахстанских — упал на 10%.

По итогам четвертого квартала 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года совокупное производство по компании снизилось на 15%, до 441 тысячи унций в золотом эквиваленте. В РФ выпущено 296 тысяч унций (спад на 17%), в Казахстане – 145 тысяч унций золотого эквивалента (спад на 12%).

Выручка компании за 2023 год выросла на 8%, до 3,025 миллиарда долларов (893 миллиона долларов приходится на предприятия группы в Казахстане и 2,132 миллиарда долларов – на предприятия в России) благодаря росту цен на золото и серебро. Совокупная выручка в четвертом квартале снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 876 миллионов долларов.

"Полиметалл" — российская компания, добывающая золото и серебро, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Polymetal Int с 7 августа зарегистрирован в Казахстане.