МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. "Северсталь" за 2023 год увеличила выпуск стали на 5% по сравнению с показателем предшествующего года, до 11,27 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. Физлица в 2023 году купили 95 тонн золота, заявили в Минфине

"Производство чугуна выросло на 3% год к году, до 11,3 миллиона тонн, а производство стали увеличилось на 5%, до 11,27 миллиона тонн благодаря увеличению загрузки агрегатов", — говорится в релизе.

Продажи стальной продукции за отчетный период составили 10,73 миллиона тонн, что на 2% ниже уровня 2022 года.

Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в 2023 году составила 193,88 миллиарда рублей, что в 1,8 раза больше в сравнении с уровнем предыдущего года, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA увеличился на 22%, до 262,23 миллиарда рублей, его рентабельность повысилась до 36% с 31% годом ранее. Выручка поднялась на 7%, до 728,31 миллиарда рублей. Свободный денежный поток за год при этом снизился на 23%, до 119,97 миллиарда рублей.

"В этом году инвестиции "Северстали" запланированы на уровне 119 миллиардов рублей (+64% в годовом выражении). Из этой суммы на поддержание существующих мощностей будет направлено 54 миллиарда рублей, еще 48 миллиардов компания потратит на проекты развития. Вложения в IT и digital-проекты достигнут 10 миллиардов рублей, а инвестиции в охрану окружающей среды, совершенствование систем безопасности и охрану труда составят более 7 миллиардов рублей", — говорится в релизе.

По итогам 2023 года capex увеличился на 7% год к году — до 72,629 миллиарда рублей в основном на фоне обесценения рубля в 2023 году, поясняет компания.

"Северсталь" — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Общее количество сотрудников составляет около 47 тысяч человек.