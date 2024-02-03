МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Месторождение "Америка" с запасами 894,6 тысячи тонн диоксида титана, открытое в Мурманской области, поставили на баланс в 2023 году, сообщил РИА Новости глава госкомиссии по запасам (ГКЗ) Игорь Шпуров. Чукотка увеличила добычу золота в 2023 году

"Впервые на баланс было поставлено месторождение титана в Мурманской области. Прирост балансовых запасов составил 894,6 тысячи тонн диоксида титана", — сказал он, уточнив, что название месторождения "Америка", и находится оно на балансе у Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья имени Н.М. Федоровского (ВИМС). По словам Шпурова, это единственное месторождение титана, поставленное на баланс в 2023 году.

В ВИМС, в свою очередь, рассказали, что, помимо балансовых запасов, на месторождении "Америка" также есть и забалансовые — 2,643 миллиона тонн диоксида титана, "которые при изменении экономической ситуации в благоприятную сторону могут отрабатываться наряду с балансовыми, тем самым обеспечив внутренние потребности российской промышленности на 20 лет вперед". В институте уточнили, что месторождение находится на ранней стадии изучения, поисковые и оценочные работы проводились в 2021-2023 годах.

При переработке руд месторождения "Америка" возможно получение магнетитового (содержится железо) и ильменитового (содержит титан) концентратов, сообщили в ВИМС. Первый используется в производстве стали, его потенциальным потребителем может стать Череповецкий металлургический комбинат. Кроме того, согласно сообщению ВИМС, железные руды "Америки" могут стать источником сырья для металлургических предприятий Кольского полуострова, которые в ближайшей перспективе могут столкнуться с его дефицитом.

Ильменитовый концентрат, в зависимости от качества, может использоваться как для производства металлического титана, так и пигментного диоксида титана, который является основой для производства титановых белил. "В качестве потенциального потребителя ильменитового концентрата, полученного из руд месторождения "Америка", может рассматриваться основной производитель металлического титана в РФ — "ВСМПО-Ависма", — добавили в ВИМС.

Титан входит в обновленный перечень основных видов стратегического минерального сырья, утвержденный правительством РФ в августе 2022 года.