МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Специалисты креативных профессий — дизайнеры, в том числе промышленные, маркетологи — должны быть в штате всех предприятий России, именно они создают ценность и добавочную стоимость продукта, заявила РИА Новости президент АНО "Креативная экономика" Марина Абрамова. Эксперт назвала долю креативной экономики в ВВП России

"Я глубоко убеждена, что в штатном расписании каждого предприятия должны быть отделы, где работали бы люди креативных профессий — дизайнеры, маркетологи, промышленные дизайнеры", — сказала она.

"Благодаря работе таких специалистов, продукт становится удобным в использовании, красивым внешне, узнаваемым и продаваемым. Именно они создают ценность и добавочную стоимость продукта", — добавила эксперт.

Промышленный дизайн, по ее словам, сегодня одна из самых перспективных креативных отраслей. "Бренды всемирно известных автомобилей, смартфонов, предметов интерьера стали известны всем именно благодаря тому, что над ними ломали голову промышленные дизайнеры", — подчеркнула собеседница агентства.

"Промдизайнер создает продукт и визуальное решение, он отвечает за функциональность и даже за маркетинг, продажи и исследования. Кстати, по данным hh.ru, спрос на промдизайнеров в России заметно вырос, в прошлом году компании разместили на треть больше вакансий по этой специальности", — заключила Абрамова.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 3 февраля в 11.00 мск.