МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Новый учебный самолёт для подготовки пилотов гражданской авиации создадут на базе военного Як-152, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данной машины ПАО "Яковлев" (входит в ОАК). NASA и Lockheed Martin представили экспериментальный самолет X-59 QueSST

Ранее в "Яковлеве" заявили РИА Новости о завершении совместных госиспытаний учебно-тренировочного самолёта первоначальной подготовки лётчиков ВКС РФ Як-152.

"Наработанный опыт при создании Як-152 будет использован при формировании технического облика нового учебно-тренировочного самолета для училищ и учебных центров гражданской авиации. Технический облик будет разработан совместно с Росавиацией и потенциальными эксплуатантами", — говорится в сообщении.

В "Яковлеве" отметили, что главным приоритетом станет обеспечение самолетами Як-152 российских военных учебных заведений, однако в дальнейшем не исключили возможности поставок этого самолёта на экспорт.

Учебно-тренировочный самолёт (УТС) Як-152 является дополнением к учебно-боевому комплексу на базе самолета Як-130. Як-152 и Як-130 имеют унифицированное информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух УТС — поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого — для совершенствования полученных навыков является оптимальным сочетанием в системе подготовки курсантов ВКС.