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https://1prime.ru/industry_and_energy/20240206/842999811.html
В Германии призвали Шольца уладить торговый конфликт с США до осени
Промышленность
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Федеральный союз промышленности ФРГ (BDI) призывает канцлера Германии Олафа Шольца уладить торговый конфликт с США до президентских выборов, передают западные СМИ со ссылкой на... ПРАЙМ, 06.02.2024
экономика, промышленность, новости, германия, сша, олаф шольц
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Федеральный союз промышленности ФРГ (BDI) призывает канцлера Германии Олафа Шольца уладить торговый конфликт с США до президентских выборов, передают западные СМИ со ссылкой на члена руководства союза Вольфганга Нидермарка.
"Важно, чтобы канцлер еще до выборов американского президента в ноябре приложил все усилия к тому, чтобы наконец найти долгосрочные решения трансатлантического торгового конфликта", — говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на Нидермарка.
В четверг Олаф Шольц отправится с визитом в Вашингтон, где у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.
"Несмотря на то, что приоритетом поездки являются аспекты внутренней политики, на повестке дня также должны быть экономико-политические вопросы", — заявил Нидермарк агентству, в частности, указывая на ограничения импорта стали и алюминия в США.
Союз также призывает наладить координацию в политике в отношении Киева, отмечая, что Украине не хватает снарядов.