МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Федеральный союз промышленности ФРГ (BDI) призывает канцлера Германии Олафа Шольца уладить торговый конфликт с США до президентских выборов, передают западные СМИ со ссылкой на члена руководства союза Вольфганга Нидермарка. В Германии назвали энергетическую политику Шольца "токсичной"

"Важно, чтобы канцлер еще до выборов американского президента в ноябре приложил все усилия к тому, чтобы наконец найти долгосрочные решения трансатлантического торгового конфликта", — говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на Нидермарка.

В четверг Олаф Шольц отправится с визитом в Вашингтон, где у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

"Несмотря на то, что приоритетом поездки являются аспекты внутренней политики, на повестке дня также должны быть экономико-политические вопросы", — заявил Нидермарк агентству, в частности, указывая на ограничения импорта стали и алюминия в США.

Союз также призывает наладить координацию в политике в отношении Киева, отмечая, что Украине не хватает снарядов.