МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Потребление металлопродукции в РФ по итогам 2023 года выросло на 7%, до 46,3 миллиона тонн за счет проектов строительства и машиностроения, следует из подготовленного "Северсталью" отраслевого обзора. "Северсталь" увеличила выпуск стали в 2023 году

"Рынок РФ показал рост на 7% относительно 2022 года, до уровня 46,3 миллиона тонн. Наибольший вклад в динамику рынка внесла строительная отрасль, которая выросла на 9% год к году. Увеличилось потребление металлопродукции на возведение объектов инфраструктуры (+13%), коммерческих зданий (+9%), а также индивидуального жилья (+10%)", — сообщают аналитики "Северстали".

Отмечается, что машиностроительные предприятия продолжают восстановление после кризиса 2022 года, рост в 2023 году составил 14%. Потребление со стороны автомобилестроения увеличилось на 29% за счет высокого спроса на грузовую, коммерческую и спецтехнику, роста производства на "АвтоВАЗе" и выпуска автокомпонентов.

В течение 2023 года отрасли удалось также решить проблемы с комплектующими в сегменте железнодорожного машиностроения, возрос спрос на грузоперевозки – все это позволило нарастить объемы производства и, как следствие, потребление увеличилось на 15%.

Вместе с тем емкость рынка энергетики уменьшилась в 2023 году на 5%. Сократился спрос в сегменте добычи и транспортировки газа на фоне корректировок инвестиционных программ компаний, говорится в обзоре.