МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российские компании в течение последних двух лет сделали рывок в импортозамещении, которое все в большей степени становится импортоопережением, заявил президент РСПП Александр Шохин. Лукашенко оценил успехи России и Белоруссии в импортозамещении

"Западные санкции – это действительно окно возможностей для российских компаний реализовывать программы импортозамещения. В течение последних двух лет компании сделали рывок в импортозамещении, которое, действительно, все в большей степени становится импортоопережением", — сказал он в ходе работы отраслевого форума "От импортозамещения к импортоопережению" в рамках Недели российского бизнеса-2024 в РСПП.

Дело в том, добавил он, что "покоится это импортозамещение на новой технологической базе", а не только на поиске новых партнеров, которые делают ту же продукцию, которую делали ушедшие из России западные компании и бывшие технологические партнеры.

По его словам, показательно то, что в 2023 году более 35% российских компаний реализовывали инвестиционные проекты, еще столько же намерены реализовывать их в нынешнем году.

"Причем речь идет о крупных инвестпроектах. Это как раз то, что можно назвать импортоопережением. Это инвестиции в такое импортозамещение, которое покоится на технологических новациях, на модернизации производства и так далее", — подчеркнул Шохин.

Добавив, что все это сегодня чрезвычайно важно, поскольку несмотря на то, что окна возможностей открыты, тем не менее, импортозависимость российских компаний еще достаточно высока, более 60% и компаний и отраслей фиксируют эту импортотехнологическую зависимость.