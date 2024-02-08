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Украина призвала нарастить влияние атомной отрасли США в Европе
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал нарастить влияние атомной отрасли США в Европе. "Я считаю, что сейчас прекрасное время, чтобы нарастить влияние атомной отрасли... ПРАЙМ, 08.02.2024
экономика, промышленность, новости, в мире, украина, сша, атомная отрасль, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал нарастить влияние атомной отрасли США в Европе.
"Я считаю, что сейчас прекрасное время, чтобы нарастить влияние атомной отрасли США в Европе", — заявил министр энергетики Украины в ходе мероприятия Атлантического совета (деятельность признана нежелательной на территории России).
Галущенко признал, что Россия все еще имеет большой вес на рынке урана.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев совместно с американской компанией Westinghouse придумал, как вытеснить РФ с рынка топлива для АЭС в Евросоюзе, но добавил, что "пока результата не видит".
В сентябре 2023 года генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что госкорпорация, несмотря на беспрецедентное давление извне, не остановила ни одну стройку АЭС за рубежом.