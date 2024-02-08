МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал нарастить влияние атомной отрасли США в Европе. СМИ раскрыли, как США справятся с зависимостью от России в атомной сфере

"Я считаю, что сейчас прекрасное время, чтобы нарастить влияние атомной отрасли США в Европе", — заявил министр энергетики Украины в ходе мероприятия Атлантического совета (деятельность признана нежелательной на территории России).

Галущенко признал, что Россия все еще имеет большой вес на рынке урана.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев совместно с американской компанией Westinghouse придумал, как вытеснить РФ с рынка топлива для АЭС в Евросоюзе, но добавил, что "пока результата не видит".

В сентябре 2023 года генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что госкорпорация, несмотря на беспрецедентное давление извне, не остановила ни одну стройку АЭС за рубежом.