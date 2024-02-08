ВАШИНГТОН, 8 фев — ПРАЙМ. США с 1 марта запрещают ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России, говорится в обнародованной в четверг генеральной лицензии американского минфина. Антверпену предсказали потерю доходов из-за санкций на российские алмазы

"По итогам консультаций с госдепартаментом, министерством торговли и министерством внутренней безопасности постановляется, что запрет на продукцию, ввозимую из Российской Федерации, распространяется на ювелирные изделия с бриллиантами и несортированные алмазы", — следует из документа финансового ведомства США.

Решение вступит в силу с 1 марта текущего года.

"Определяю, что запреты распространяются на следующие категории алмазов, которые были добыты, извлечены, произведены или изготовлены полностью или частично в Российской Федерации, независимо от того, были ли такие алмазы существенно преобразованы в другую продукцию за пределами РФ", — говорится в документе, подписанном замглавы Управления по контролю за иностранными активами минфина (OFAC) Лизой Паллукони.

Как отмечается, с 1 марта 2024 года запрещается импорт из РФ непромышленных алмазов весом от 1 карата, а с 1 сентября — от 0,5 карата.