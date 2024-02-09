МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Доля продаж продукции в Азию в 2023 году впервые в истории "Норильского никеля" превысила 50%, сообщил старший вице-президент — финансовый директор компании Сергей Малышев. "Норникель" выплатил 8,2 миллиарда рублей налога на сверхприбыль

"В связи с логистическими и финансовыми ограничениями компания перераспределила сбытовые потоки в пользу Азиатского региона, а также на внутренний рынок. При этом прямого запрета на ввоз нашей продукции в ЕС и США нет. В результате переориентации на новые рынки сбыта доля Азиатского региона в продажах превысила 50% впервые в истории компании", — приводятся слова топ-менеджера в сообщении "Норникеля".

"Норникель" в настоящий момент считает приоритетными заимствования в юанях, добавил Малышев.

"Для компании в настоящий момент приоритетным представляется осуществление заимствований в китайских юанях вследствие экспортного характера продаж, тенденции переориентации операций на восточное направление, а также ввиду невысокой волатильности валютной пары "USD — CNY" ("доллар-юань" — ред.) и перспективных возможностей по хеджированию валютного риска", — сказал он.