2024-02-10T18:20:21+03:00
2024-02-10T18:20:21+03:00
2024-02-10T18:20:21+03:00
2024
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240210/843037758.html
Россия введет экспортную пошлину на еще один вид товара
Промышленность
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия введет экспортную пошлину на необработанные кедровые орехи, говорится в пресс-релизе на сайте Минэкономразвития России. "Развитие переработки кедрового ореха внесет вклад в... ПРАЙМ, 10.02.2024
экономика, промышленность, новости, россия, экспорт, кедровые орехи, орехи, пошлина
https://cdnn.1prime.ru/images/84303/77/843037727.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84303/77/843037727.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84303/77/843037726.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84303/77/843037726.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84303/77/843037714.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84303/77/843037714.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20240202/842969951.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россия введет экспортную пошлину на необработанные кедровые орехи, говорится в пресс-релизе на сайте Минэкономразвития России.
"Развитие переработки кедрового ореха внесет вклад в развитие экономики сибирских и дальневосточных регионов и создаст условия для экспорта товара с увеличенной добавленной стоимостью", — пояснила директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович.
Данная мера призвана стимулировать производителей перерабатывать кедровые орехи внутри страны. Новая экспортная пошлина вступит в силу с 1 августа 2024 года.
Согласно решению правительственной комиссии, ставка вывозной пошлины составит 25%, но не менее 80 евро за тонну. С 1 августа 2025 года ставку планируется повысить до 50%, но не менее 160 евро за тонну. Отмечается, что поэтапное увеличение пошлины позволит предприятиям подготовиться к переработке всего дополнительного объема сырья.