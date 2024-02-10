МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россия введет экспортную пошлину на необработанные кедровые орехи, говорится в пресс-релизе на сайте Минэкономразвития России. В России с февраля увеличится пошлина на экспорт пшеницы

"Развитие переработки кедрового ореха внесет вклад в развитие экономики сибирских и дальневосточных регионов и создаст условия для экспорта товара с увеличенной добавленной стоимостью", — пояснила директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович.

Данная мера призвана стимулировать производителей перерабатывать кедровые орехи внутри страны. Новая экспортная пошлина вступит в силу с 1 августа 2024 года.

Согласно решению правительственной комиссии, ставка вывозной пошлины составит 25%, но не менее 80 евро за тонну. С 1 августа 2025 года ставку планируется повысить до 50%, но не менее 160 евро за тонну. Отмечается, что поэтапное увеличение пошлины позволит предприятиям подготовиться к переработке всего дополнительного объема сырья.