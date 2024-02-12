МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. "Алроса" присвоила наименование "300 лет Санкт-Петербургскому государственному университету" ювелирному алмазу массой 76,39 карата, добытому в Якутии, сообщается на сайте компании. Эксперт оценил предложение США изменить санкции против российских алмазов

"Особо крупный алмаз ювелирного качества добыли в декабре 2023 года на одном из месторождений в Нюрбинском районе Якутии. Он имеет форму октаэдра с гладкими гранями. После изучения специалистами и подтверждения высокого качества алмазу официально присвоили наименование в честь 300-летнего юбилея СПбГУ", — сообщили в "Алросе".

"Юбилей одного из ведущих российских университетов, где готовят специалистов высокого уровня в том числе для алмазной отрасли, – прекрасный повод отметить тот огромный вклад, который внес СПбГУ в развитие российской науки и образования", – приводятся в сообщении слова генерального директора компании Павла Маринычева.

Санкт-Петербургский государственный университет был основан 8 февраля 1724 года Петром I.