2024-02-12T18:06:42+03:00
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"Алроса" назвала добытый в Якутии крупный алмаз в честь юбилея СПБГУ
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"Алроса" присвоила наименование "300 лет Санкт-Петербургскому государственному университету" ювелирному алмазу массой 76,39 карата, добытому в Якутии, сообщается на сайте... ПРАЙМ, 12.02.2024
экономика, промышленность, новости, россия, алроса, алмаз, спбгу
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. "Алроса" присвоила наименование "300 лет Санкт-Петербургскому государственному университету" ювелирному алмазу массой 76,39 карата, добытому в Якутии, сообщается на сайте компании.
"Особо крупный алмаз ювелирного качества добыли в декабре 2023 года на одном из месторождений в Нюрбинском районе Якутии. Он имеет форму октаэдра с гладкими гранями. После изучения специалистами и подтверждения высокого качества алмазу официально присвоили наименование в честь 300-летнего юбилея СПбГУ", — сообщили в "Алросе".
"Юбилей одного из ведущих российских университетов, где готовят специалистов высокого уровня в том числе для алмазной отрасли, – прекрасный повод отметить тот огромный вклад, который внес СПбГУ в развитие российской науки и образования", – приводятся в сообщении слова генерального директора компании Павла Маринычева.
Санкт-Петербургский государственный университет был основан 8 февраля 1724 года Петром I.