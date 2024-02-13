МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура добивается передачи государству трех заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в связи с незаконной приватизацией, проведенной в 1990-х годах. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на иск к владельцам предприятий. В Минфине считают, что большая приватизация в России должна состояться

В иске указано, что прежние собственники завладели государственными предприятиями без правового основания, после чего активы заводов были выводы за рубеж. Это нанесло ущерб национальным интересам, обороне и безопасности страны, говорится в публикации.

"В иске в Арбитражный суд Свердловской области об истребовании акций предприятий промышленной группы ЧЭМК <…> Генпрокуратура указала на противоправное "завладение" в 1990-е годы ответчиками госпредприятиями — Серовским заводом ферросплавов, Челябинским электрометаллургическим комбинатом и Кузнецким заводом ферросплавов", — сказано в статье.

В газете отметили, что согласно правилам приватизации, должно было решить вопрос о передаче заводов в частные руки, однако этого не произошло. Отмечается, что эти заводы производят большую часть ферросплавов, которые используются в военной технике.

В материале также отмечается, что Юрий Антипов, получив сто процентов акций, оформил активы на собственное АО "Компания "Эталон", после чего три завода "попали под контроль резидентов недружественных государств". На прошлой неделе Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество этих заводов, заключили в газете.