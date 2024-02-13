2024-02-13T11:17:12+03:00
2024-02-13T11:17:12+03:00
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Матвиенко призвала ускорить серийный выпуск инновационных разработок
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Многие российские инновационные разработки не имеют аналогов в мире, необходимо ускорить начало их серийного производства для поставок в дружественные страны, заявила председатель... ПРАЙМ, 13.02.2024
экономика, промышленность, новости, россия, валентина матвиенко, дружественные страны, инновации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КРАСНОЯРСК, 13 фев — ПРАЙМ. Многие российские инновационные разработки не имеют аналогов в мире, необходимо ускорить начало их серийного производства для поставок в дружественные страны, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Делегация СФ во главе с Матвиенко находится в Красноярском крае с 12 по 14 февраля с рабочей поездкой.
"Важно использовать конкурентные преимущества разработок российских ученых, многие из которых не имеют аналогов в мире. Нужно, чтобы они быстрее пошли в производство и в поставки на экспорт в дружественные страны", — сказала Матвиенко в ходе осмотра Института нефти и газа Сибирского федерального университета.
Председатель Совфеда обратила внимание на то, что иногда происходит разрыв между научной разработкой и ее вводом в серию, отметив, что его быть не должно.
"Это позволит обеспечить технологический суверенитет страны, максимально использовать интеллектуальный потенциал страны, реализовать проекты в сфере импортозамещения", — добавила парламентарий.