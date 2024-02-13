КРАСНОЯРСК, 13 фев — ПРАЙМ. Многие российские инновационные разработки не имеют аналогов в мире, необходимо ускорить начало их серийного производства для поставок в дружественные страны, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Россия достигла рекордов во взаимной торговле с дружественными странами

Делегация СФ во главе с Матвиенко находится в Красноярском крае с 12 по 14 февраля с рабочей поездкой.

"Важно использовать конкурентные преимущества разработок российских ученых, многие из которых не имеют аналогов в мире. Нужно, чтобы они быстрее пошли в производство и в поставки на экспорт в дружественные страны", — сказала Матвиенко в ходе осмотра Института нефти и газа Сибирского федерального университета.

Председатель Совфеда обратила внимание на то, что иногда происходит разрыв между научной разработкой и ее вводом в серию, отметив, что его быть не должно.

"Это позволит обеспечить технологический суверенитет страны, максимально использовать интеллектуальный потенциал страны, реализовать проекты в сфере импортозамещения", — добавила парламентарий.