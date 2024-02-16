МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Отечественные металлурги увеличили выплавку стали в РФ в 2023 году на 5,3%, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров призвал российские бренды переходить на кириллицу

"Полностью адаптировались к новым условиям отечественные металлурги. Наши сталевары увеличили выплавку на 5,3% (в 2023 году — ред.), тем самым преодолев негативные тенденции 2022 года", — отметил он в ходе совещания по поддержке инвестпроектов в промышленности с участием президента РФ.

Мантуров также отметил, что стабилизация ситуации в отрасли обусловлена диверсификацией структуры сбыта: увеличением отгрузок на внутренний рынок, прежде всего, для инфраструктурных проектов и жилищного строительства. "Также свою роль сыграло переключение экспорта в направлении стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки", — добавил вице-премьер.