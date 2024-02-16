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2024
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240216/843096636.html
Путин оценил развитие российской промышленности
Промышленность
Новости
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Российская промышленность развивается уверенными темпами, вопреки внешнему давлению. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Челябинск... ПРАЙМ, 16.02.2024
экономика, промышленность, новости, россия, путин, промышленность
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — ПРАЙМ. Российская промышленность развивается уверенными темпами, вопреки внешнему давлению. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Челябинск.
"Российская промышленность работает стабильно и уверенно развивается. Несмотря на внешнее давление налажены новые каналы поставок сырья и компонентов, выстроены связи с надежными заинтересованными партнерами",- отметил российский лидер.
Ко всему прочему, России удалось наладить каналы поставок, поэтому промышленность работает без перебоев. Кроме того, российская сторона располагает крепкими связями с заинтересованными в сотрудничестве партнерами.
Ранее глава государства прибыл в Челябинск, где посетил завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), а также индустриальный парк "Станкомаш", который является основной площадкой промышленной группы (ПГ) "Конар".