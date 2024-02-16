ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — ПРАЙМ. Российская промышленность развивается уверенными темпами, вопреки внешнему давлению. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Челябинск. Путин обещал подумать, как привлекать аспирантов к работе производств

"Российская промышленность работает стабильно и уверенно развивается. Несмотря на внешнее давление налажены новые каналы поставок сырья и компонентов, выстроены связи с надежными заинтересованными партнерами",- отметил российский лидер.

Ко всему прочему, России удалось наладить каналы поставок, поэтому промышленность работает без перебоев. Кроме того, российская сторона располагает крепкими связями с заинтересованными в сотрудничестве партнерами.

Ранее глава государства прибыл в Челябинск, где посетил завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), а также индустриальный парк "Станкомаш", который является основной площадкой промышленной группы (ПГ) "Конар".