ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил подумать о докапитализации Фонда развития промышленности, льготные займы которого востребованы бизнесом и нужны российским компаниям. Путин оценил развитие российской промышленности

"Эти займы востребованы, нужны нашим компаниям. Поэтому прошу подумать о докапитализации Фонда развития промышленности. Понимаю, что всегда это такие вопросы непростые, особенно когда все ключевые параметры бюджета согласованы, запущены. Но подумать об этом тоже обязательно нужно. Надеюсь, что будут и допдоходы у нас", — сказал Путин на совещании о поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.

Он добавил, что фонд работает стабильно уже в течение нескольких лет, льготные займы фонда востребованы предприятиями и бизнесом. С помощью фонда уже профинансировано более полутора тысяч проектов на общую сумму около 500 миллиардов рублей.

"Приличные деньги. Правда, представители бизнеса говорят, что и этого тоже маловато. Они готовы к тому, чтобы шире использовать этот инструмент и расширять свои производства", — заявил Путин.

Президент пообещал, что власти продолжат расширять и донастраивать механизмы поддержки промышленности.

Фонд развития промышленности учрежден Минпромторгом РФ в 2014 году по инициативе Путина. Главная задача фонда – развитие промышленного производства путем предоставления доступных льготных займов для малых, средних и крупных производственных предприятий.