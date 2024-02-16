ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером предложил закрыть часть вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) для улучшения экологической обстановке в городе. Депутат в Челябинске лишился полномочий из-за дорогой машины

В ходе встречи Текслер рассказал главе государства о том, что это крупное металлургическое производство, но работы по снижению выбросов не велись, и прокуратура предъявляет собственникам завода претензии по выполнению их обязательств.

"Я знаю эту проблему. Нужно это предприятие, вредное производство, точнее, здесь, в центре города, закрыть, вынести его за пределы города", — сказал на это Путин.

Он также заявил, что вопросы сохранения рабочих мест после переноса Челябинского электрометаллургического комбината и встраивания работы на новом технологическом уровне надо проработать вместе с правительством РФ. Путин также посоветовал привлечь к этому инвесторов и поддержал предложение Текслера о том, чтобы это были местные инвесторы.

Губернатор также попросил президента передать городу социальные объекты с баланса предприятия — бассейн и историческое здание торгового центра, которые предполагается использовать для нужд горожан.

"Думаю, что все имущество должно поступить в собственность государства, а часть этих объектов — вредное производство, как мы договорились сейчас, должно быть вынесено за черту города, а социальные объекты, конечно, так и сделаем: передадим в собственность субъекта Федерации", — согласился президент.