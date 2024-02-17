МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Спад в энергоемкой промышленности Германии с 2022 года превысил 20% на фоне отказа от российского газа, заявил председатель ассоциации немецких импортеров газа и водорода Zukunft Gas Тим Келлер в интервью изданию Berliner Zeitung. Военная помощь Украине не приблизит ее к миру, заявили в Германии

"Фактически мы десятилетиями могли пользоваться очень выгодными поставками газа из России, от чего особенно выигрывало энергоемкое производство. За последние два года в этой отрасли мы наблюдаем спад на более чем 20 процентов", — сказал Келлер.

Он подчеркнул, что дешевая энергетика всегда была отправной точкой экономического роста. Теперь же Германии необходимо реформирование промышленной стратеги, причем в нынешней стратегии не хватает перспективы, сказал Келлер.

"Мы много говорили о дорогом газе и о дорогом электричестве, но никаких политических шагов за этим не последовало", — резюмировал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Германия, вероятно, переживает свои последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы на фоне закрытия множества предприятий и общего упадка из-за конкуренции с США и КНР, но последним ударом для нее стало прекращение поставок российского газа.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.