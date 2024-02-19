МИНСК, 19 фев — ПРАЙМ. Минпром Белоруссии и Минпромторг России подписали план мероприятий по сотрудничеству в рамках Союзного государства на 2024–2026 годы, сообщила пресс-служба белорусского ведомства. Минпромторг прокомментировал сообщения об утильсборе на сельхозтехнику

"Министр промышленности Беларуси Александр Рогожник провел встречу с первым заместителем министра промышленности и торговли России Василием Осьмаковым. По итогам подписан план мероприятий по исполнению основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы в части реализации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о единой промышленной политике", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Отмечается, что документ предусматривает обеспечение проведения единой промышленной политики и принятие в этих целях необходимых национальных и двусторонних нормативных правовых актов, а также актов Союзного государства. Согласно плану, стороны договорились проводить согласованную политику в части реализации инвестиционных и кооперационных проектов с приоритетным привлечением к их реализации предприятий Союзного государства с учетом имеющихся компетенций.

"Предусматривается реализация согласованных сторонами импортозамещающих инвестиционных и кооперационных проектов, а также подготовка новых проектов в рамках Союзного государства", — говорится в сообщении. Среди направлений взаимодействия – реализация дорожной карты по сотрудничеству в сфере микроэлектроники, дорожной карты по развитию сотрудничества в области станкостроения, согласование совместной работы по развитию сельскохозяйственного и автомобильного машиностроения, развитие сотрудничества в сфере лифтостроения и специализированного машиностроения, в том числе по производству и поставке техники для обслуживания аэропортов.

"План мероприятий также включает реализацию договоренностей по вопросу признания технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства", — говорится в сообщении. Кроме того, профильные ведомства закрепили в документе возможность предоставления взаимного недискриминационного участия в программах субсидирования, льготного лизинга, а также в закупках за счет собственных средств.

Отмечается, что на прошедших переговорах с участием представителей профильных направлений промышленности обсуждены практические результаты совместной работы в формате Союзного государства и вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в рамках реализации единой промышленной политики.

В пресс-службе напомнили, что Белоруссия и Россия в 2022-2023 годах подписали четыре важных межправительственных соглашения: о единой промышленной политике, о признании технологических операций на территории Союзного государства, о развитии микроэлектронных технологий, проектирования и производства электронной компонентной базы и электронного машиностроения, а также о развитии станкоинструментальной промышленности.