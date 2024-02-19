2024-02-19T19:52:53+03:00
2024-02-19T19:52:53+03:00
2024-02-19T19:52:53+03:00
2024
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240219/843112767.html
Ульяновский станкостроительный завод передан во управление Росимущества
Промышленность
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций Ульяновского станкостроительного завода и других его активов, говорится в указе... ПРАЙМ, 19.02.2024
экономика, промышленность, новости, россия, ульяновский станкостроительный завод, усз, росимущество, путин
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/04/842560448.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/04/842560448.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/04/842560447.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/04/842560447.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/04/842560435.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/04/842560435.jpg
https://1prime.ru/business/20231222/842645155.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций Ульяновского станкостроительного завода и других его активов, говорится в указе президента.
"Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление,…изменение, дополнив раздел IV пунктом 10 следующего содержания: 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Ульяновский станкостроительный завод", принадлежащих ГИЛЬДЕМАЙСТЕР Бегайлигунген Гмбх (немецкая Gildemeister Beteiligungen GmbH)", — говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
"Ульяновский станкостроительный завод" (УСЗ) входит в состав германско-японского концерна DMG MORI. Завод начал работу в 2015 году, он выпускал широкий ассортимент токарных и фрезерных станков.
Практически сразу после начала военной операции России на Украине DMG MORI объявила о сворачивании деятельности в стране и прекращении работы завода.