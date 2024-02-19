МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций Ульяновского станкостроительного завода и других его активов, говорится в указе президента. В "Рольфе" прокомментировали передачу компании в управление Росимущества

"Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление,…изменение, дополнив раздел IV пунктом 10 следующего содержания: 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Ульяновский станкостроительный завод", принадлежащих ГИЛЬДЕМАЙСТЕР Бегайлигунген Гмбх (немецкая Gildemeister Beteiligungen GmbH)", — говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

"Ульяновский станкостроительный завод" (УСЗ) входит в состав германско-японского концерна DMG MORI. Завод начал работу в 2015 году, он выпускал широкий ассортимент токарных и фрезерных станков.

Практически сразу после начала военной операции России на Украине DMG MORI объявила о сворачивании деятельности в стране и прекращении работы завода.