МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Около 60% предприятий в 2023 году заявляли о кадровом дефиците, в основном, согласно экспертным данным, это касалось высококвалифицированных специалистов в высокотехнологичных сферах производства, заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Финансирование науки в МГУ обошлось в 11 миллиардов рублей

"По экспертным данным, в 2023 году около 60% российских предприятий заявляли о кадровом дефиците, в основном, высококвалифицированных специалистов в высокотехнологичных сферах производства. Сокращается число исследователей, занятых в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР). Хотя затраты на НИОКР в нашей стране растут, их объём по-прежнему недостаточен", — сказал Садовничий в ходе заседания Российского союза ректоров.

Садовничий подчеркнул, что сейчас повышаются требования к компетенциям и творческим способностям работников, особенно в инженерно-технических и естественно-математических специальностях.