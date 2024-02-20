2024-02-20T13:51:58+03:00
2024-02-20T13:51:58+03:00
2024-02-20T13:51:58+03:00
2024
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240220/843119179.html
Ректор МГУ рассказал о кадровом дефиците на предприятиях
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Около 60% предприятий в 2023 году заявляли о кадровом дефиците, в основном, согласно экспертным данным, это касалось высококвалифицированных специалистов в высокотехнологичных... ПРАЙМ, 20.02.2024
экономика, промышленность, новости, мгу, дефицит кадров, предприятия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Около 60% предприятий в 2023 году заявляли о кадровом дефиците, в основном, согласно экспертным данным, это касалось высококвалифицированных специалистов в высокотехнологичных сферах производства, заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.
"По экспертным данным, в 2023 году около 60% российских предприятий заявляли о кадровом дефиците, в основном, высококвалифицированных специалистов в высокотехнологичных сферах производства. Сокращается число исследователей, занятых в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР). Хотя затраты на НИОКР в нашей стране растут, их объём по-прежнему недостаточен", — сказал Садовничий в ходе заседания Российского союза ректоров.
Садовничий подчеркнул, что сейчас повышаются требования к компетенциям и творческим способностям работников, особенно в инженерно-технических и естественно-математических специальностях.