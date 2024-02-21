МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Мировое производство алюминия в январе выросло почти на 2,4% в сравнении с аналогичным месяцем 2023 года и составило 6,039 миллиона тонн, следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI). В России выросло потребление металлопродукции

В том числе предприятия Северной Америки за отчетный период выпустили 339 тысяч тонн металла (рост выплавки на 5,6%), Южной Америки — 127 тысяч тонн (увеличение на 3,3%).

Страны Западной и Центральной Европы за первый месяц текущего года произвели 231 тысячу тонн алюминия, что практически соответствует показателю годом ранее, страны Восточной Европы и Россия — 348 тысяч тонн (рост почти на 1,2%).

Китай за январь произвел 3,562 миллиона тонн металла (по зарегистрированным данным), что на 2,8% больше, чем годом ранее; государства Азии (исключая Китай) — 406 тысяч тонн (рост на 5,5%); Океании (Австралия, Новая Зеландия) — 160 тысяч тонн против 161 тысячи тонн; Персидского залива — 532 тысячи тонн (плюс 1,3%). Страны Африки снизили выпуск алюминия на 9,4% — до 125 тысяч тонн.

Мировое производство алюминия в прошлом году выросло на 2% и составило 70,59 миллиона тонн. IAI отмечает, что в дальнейшем некоторые из представленных показателей могут быть скорректированы.