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https://1prime.ru/industry_and_energy/20240224/843154666.html
В Липецке на НЛМК произошло возгорание, пострадавших нет
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Возгорание произошло в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), огонь потушен, пострадавших нет, угроза выброса опасных веществ отсутствует, сообщил в... ПРАЙМ, 24.02.2024
экономика, промышленность, новости, нлмк, чп, пожар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Возгорание произошло в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), огонь потушен, пострадавших нет, угроза выброса опасных веществ отсутствует, сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
"Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует. По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют", — говорится в сообщении.
Артамонов на фоне сообщений об атаке беспилотников на НЛМК призвал не поддаваться панике и доверять только официальной информации.
"Понимаю, что все взволнованы опубликованными в соцсетях видео и сообщениями. Спецслужбы проверяют информацию о беспилотниках, как и первоисточник видео. Прошу не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Сейчас похожие новости приходят и из соседних регионов. Все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности", — написал он.