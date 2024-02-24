МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Возгорание произошло в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), огонь потушен, пострадавших нет, угроза выброса опасных веществ отсутствует, сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует. По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют", — говорится в сообщении.

Артамонов на фоне сообщений об атаке беспилотников на НЛМК призвал не поддаваться панике и доверять только официальной информации.

"Понимаю, что все взволнованы опубликованными в соцсетях видео и сообщениями. Спецслужбы проверяют информацию о беспилотниках, как и первоисточник видео. Прошу не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Сейчас похожие новости приходят и из соседних регионов. Все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности", — написал он.