МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Почти четыре миллиарда рублей выплатили москвичам по программе страхования жилья, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"Городская программа страхования жилья действует в Москве уже 25 лет — с 1995 года. За это время было обработано свыше 200 тысяч страховых случаев. Пострадавшие получили 3,8 миллиарда рублей в виде компенсаций", — говорится в сообщении.

По словам Ефимова, которые приводятся на сайте, сейчас в программе участвуют более 2,5 миллионa горожан. С начала 2020 года городскую страховку по разным происшествиям получили 1,5 тысячи семей. Правительство города и страховые компании, участвующие в программе, выплатили почти 61 миллион рублей.

"Городская программа страхования жилья работает при поддержке правительства Москвы и покрывает наиболее распространенные риски… Программу реализует ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что наибольший ущерб наносят пожары. С начала действия программы страховыми случаями признаны более десяти тысяч возгораний, общая сумма выплат по ним составила почти 495 миллионов рублей.