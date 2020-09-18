МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента и финансовой устойчивости страховой компании "Согаз" на уровне "BBB", прогноз — стабильный, говорится в релизе агентства.

"Рейтинг "Согаза" отражает его лидирующие позиции на российском рынке страхования, высокую рентабельность, которая лежит в основе сильных операционных показателей и диверсифицированной базы… клиентов", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Стабильный прогноз отражает ожидания агентства относительно того, что "Согаз" сохранит свои позиции, а также улучшит показатели капитала и прибыли в течение следующих двух лет.

S&P отмечает, что рейтинг "Согаза" оценивается на одну ступень выше суверенного рейтинга России, так как компания, по оценкам агентства, может выдержать потенциальное воздействие дефолта России.

Группа "Согаз" была основана в 1993 году. В ее состав входят АО "Согаз", ООО СК "ВТБ Страхование", АО "ВТБ Страхование жизни", ООО "ВТБ МС", ООО "ММЦ "Согаз", ООО "СК Согаз-Жизнь", АО Страховая компания "Согаз-Мед", ООО "Согаз-Медсервис", "Sogaz a.d.o. Novi Sad".