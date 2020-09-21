МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Депутат Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") внес в Госдуму законопроект, который запрещает страховщикам заключать договоры страхования или перестрахования, выгодоприобретателем по которым выступает входящее с ним в одну банковскую группу юрлицо, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Таким образом, исключается экономический стимул для банков поддерживать аффилированные с ними страховые компании на рынке услуг по страхованию рисков заемщиков этих банков", — поясняет Емельянов. Исключается также и "возможность одновременной выплаты страхового возмещения между финансовыми организациями, принадлежащими к одной группе, и при этом получение ими же страховой премии", отмечает он.

Депутат обращает внимание, что на практике одним из условий предоставления кредитов является страхование определенных рисков заемщиками. Причем во многих случаях услуги по страхованию оказываются страховыми компаниями, входящими в одну группу с банками-кредиторами. В связи с этим "имеются трудности для сторонних страховых компаний, не аффилированных с банком-кредитором, в доступе на данный рынок", замечает Емельянов

Среди них он называет навязывание банками клиентам определенных страховых компаний, отказ банка от приема страхового полиса, выданный заемщику сторонним страховщиком, неоправданно длительные сроки проверки соответствия сторонней страховой компании установленным банком требованиям и завышенные требования для аккредитации банком стороннего страховщика. Кроме того, размер комиссионного вознаграждения банков достигает 80% от страховой премии, что свидетельствует об исключительно коммерческой направленности установления аккредитационных требований, полагает Емельянов.

Действующее законодательство понимает под банковской группой не являющееся юридическим лицом объединение юрлиц, в котором один или несколько ее участников находятся под контролем либо значительным влиянием одной кредитной организации.