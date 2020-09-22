МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Банк России наблюдает рост жалоб потребителей по ОСАГО в период с 24 августа по 18 сентября, заявил замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Иван Козлов.

"Тенденция последних дней, которую мы сейчас наблюдаем, это конец августа и начало сентября 2020 года, к сожалению, Банк России фиксирует достаточно существенный рост жалоб, причем по всем тематикам, на страховые организации", — сказал Козлов в ходе конференции во вторник, отметив, что эта тенденция идет в разрез с тем, что наблюдалось в последние годы.

Количество жалоб превосходит как показатели первого полугодия 2020 года, так и показатели аналогичного периода прошлого года, добавил он. Так, за последний месяц в ЦБ поступило почти 2,2 тысячи жалоб по ОСАГО. В период с 26 августа по 20 сентября 2019 года их было 2,03 тысячи, а в период с 8 июня по 3 июля этого года — и вовсе около 1,4 тысячи. Количество жалоб действительно выросло по всем ключевым тематикам — применение коэффициента бонус-малус (КБМ), сроки и порядок возмещения, возможность заключить электронный полис, отказ в заключении договора и навязывание услуг.

К росту жалоб, как считает Козлов, могло привести обновление автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО в конце июня. Оно принесло большое количество полезных новшеств, но и повлекло существенные сбои в работе. Кроме того, в этом году из-за пандемии сдвинулось обновление справочников стоимости запчастей для восстановительного ремонта по ОСАГО, а это значит, что попавшие в ДТП получали возмещение по старым, неактуальным ценам.

Как сообщил Козлов, Банк России в первой половине сентября провел надзорные встречи с крупнейшими игроками рынка ОСАГО, которые показывают негативные тренды по жалобам. Вдобавок, с июля возобновились контрольные закупки и проверки страховщиков. Кроме того, с 15 декабря планируется регулярная публикация рэнкингов страховщиков по жалобам, что тоже поможет выправить ситуацию.

Вместе с тем, жалобы по другим видам страхования, наоборот, снижаются. Козлов привел статистику за 8 месяцев 2019 и 2020 годов, согласно которой на 59,6% упали жалобы на инвестиционное и накопительное страхование жизни, на 22,6% — на другие виды страхования жизни, на 14,4% — на страхование имущества физлиц, на 9,5% — на каско.