РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен- ПРАЙМ. Самыми необычными страховыми случаями, которые компания "АльфаСтрахование" урегулировала за последний год на юге России, стали атака индюков на машину, пострадавшие в ДТП пчелы и поврежденный банкой огурцов салон автомобиля Mercedes, сообщает компания.

"Виновником одного из урегулированных случаев стала стая индюков. В отсутствие хозяйки машины птицы напали на припаркованный автомобиль Lada и поклевали весь кузов", — говорится в сообщении.

Еще один страховой случай произошел с автомобилем Mercedes: во время ДТП в салоне лопнула банка с маринованными огурцами, ущерб кожаному салону составил 3,5 миллиона рублей.

В другом ДТП пострадали пчелы. "Пчеловод перевозил ульи и попал в аварию, после которой, по его заявлению, погибли 14 семей пчел. За гибель насекомых… за рамки и ульи хозяин получил… компенсацию в размере 141 402 рубля", — добавили в компании.