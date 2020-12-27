МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. За III квартал 2020 года россияне купили страховок на 396,8 млрд рублей, что больше, чем за аналогичный период 2019-го на 9,6%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Центробанка. В России может появиться страхование от безработицы

Рост произошел преимущественно за счет увеличения количества договоров на дорогие продукты в автостраховании и страховании жизни. При этом общее число новых полисов за этот период снизилось на 6,1%. Сильнее всего просели туристические — из-за ограничений на передвижения между странами. Также упал спрос на доступные страховки: ДМС и хеджирование от несчастных случаев, а также болезней.

Согласно прогнозам экспертов, в IV квартале и 2021 году страховой рынок продолжит расти.