2020-12-27T06:49:40+03:00
2020-12-27T06:49:40+03:00
2020-12-27T06:49:40+03:00
2020
https://1prime.ru/insurance/20201227/832689724.html
Страховой рынок вырос благодаря дорогим продуктам
Страхование
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
За III квартал 2020 года россияне купили страховок на 396,8 млрд рублей, что больше, чем за аналогичный период 2019-го на 9,6%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные... ПРАЙМ, 27.12.2020
новости, страхование, финансы
https://1prime.ru/images/83268/97/832689721.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83268/97/832689721.jpg
https://1prime.ru/images/83268/97/832689718.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83268/97/832689718.jpg
https://1prime.ru/images/83268/97/832689715.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83268/97/832689715.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20201116/832337551.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. За III квартал 2020 года россияне купили страховок на 396,8 млрд рублей, что больше, чем за аналогичный период 2019-го на 9,6%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Центробанка.
Рост произошел преимущественно за счет увеличения количества договоров на дорогие продукты в автостраховании и страховании жизни. При этом общее число новых полисов за этот период снизилось на 6,1%. Сильнее всего просели туристические — из-за ограничений на передвижения между странами. Также упал спрос на доступные страховки: ДМС и хеджирование от несчастных случаев, а также болезней.
Согласно прогнозам экспертов, в IV квартале и 2021 году страховой рынок продолжит расти.