МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Совокупное вознаграждение страховых брокеров в России по итогам 2020 года выросло на 3% и составило 11,7 миллиарда рублей, подсчитала Ассоциация профессиональных страховых брокеров (АПСБ). Страховщик подсчитал, кто из мужчин чаще попадает в автомобильные аварии

Также в ассоциации отметили, что за два года вознаграждение страховых брокеров выросло на четверть — по итогам 2018 года этот показатель составлял 9,6 миллиарда рублей. Подсчеты ведутся на основе ежегодно собираемой статистики членов АПСБ.

"Показательно, что кризисный год не отразился на доходах брокеров, чья совокупная выручка практически не изменилась по сравнению с 2019 годом. В условиях кризисного страхового года и жесткой ценовой конкуренции как на страховом, так и брокерском рынках, незначительный рост выручки брокеров говорит в пользу роста востребованности услуг, предоставляемых профессиональными страховыми посредниками", — прокомментировала председатель совета АПСБ Катерина Якунина.

По ее словам, из всех ключевых для страховщиков каналов продаж брокеры взимают самый низкий размер комиссии — в среднем около 15%. Поэтому Якунина называет брокеров выгодным каналом как для страховщиков, так и для потребителей.

На конец 2020 года на страховом рынке работали 57 страховых брокеров. Подавляющее большинство (52) работают только с юрлицами. При этом 17 брокеров считаются универсальными — они оказывают услуги по прямому страхованию, перестрахованию и консультированию. Еще 6 страховых брокеров занимаются исключительно перестрахованием.