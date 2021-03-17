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https://1prime.ru/insurance/20210317/833250480.html
Итальянский страховщик изучает возможности расширения на российском рынке
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Итальянская страховая компания Generali Group изучает возможность расширения присутствия на российском рынке, пишет в среду ведущая экономическая газета il Sole 24 Ore. По... ПРАЙМ, 17.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РИМ, 17 мар — ПРАЙМ. Итальянская страховая компания Generali Group изучает возможность расширения присутствия на российском рынке, пишет в среду ведущая экономическая газета il Sole 24 Ore.
По информации издания, компания планирует приобрести активы в одном из трех крупных российских страховщиков: "Росгосстрахе", "ВТБ Страховании" или "РЕСО-Гарантия". Более вероятным Sole называет вариант с последней компанией. Речь идет о покупке активов в размере 2 миллиардов евро, вопрос пока на ранних стадиях изучения, отмечает издание.
Generali на протяжении многих лет является крупным акционером "Ингосстраха", напоминает газета. По ее заявлению, идея приобрести активы в другой компании связана с тем, что "партию с "Ингосстрахом" так и не удалось разыграть, несмотря на различные карты".