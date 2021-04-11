МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Спрос на страховки от киберпреступлений в 2020 году вырос в пять раз — количество купленных компаниями полисов приблизилось к тысяче. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

По словам вице-президента ВСС Светланы Гусар, число купленных полисов, покрывающих такие риски, в 2020 году составило 955.

Директор по рискам СК "Сбербанк страхование" Владимир Новиков, в свою очередь, подчеркнул, что интерес со стороны предприятий к такому виду страхования постоянно растет, в частности, в связи с переходом на дистанционную работу.

При этом эксперты отмечают, что негативной стороной киберстрахования является сомнительная экономическая эффективность для всех участников такого рода полисов. Страховщики не могут оценить риски и потенциальные убытки, а клиентам на данный момент предлагается в разы завышенная стоимость договоров или такие полисы, по которым невозможно получить выплаты.

В среднем минимальная цена полиса составляет от 5 тысяч до 600 тысяч рублей в месяц, а сумма покрытия находится в диапазоне от 1 миллиона до 150 миллионов рублей в зависимости от условий, рассказала профессор кафедры "Финансовые рынки" РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани. Она считает, что в 2021 году популярность подобных договоров продолжит увеличиваться. Способствовать этому будет повышение уровня цифровизации, а также рост киберпреступности и онлайн-мошенничества. Объем утечек конфиденциальной информации в мире за последние годы вырос в десятки раз, поэтому полисы, покрывающие такие риски, имеют значительные перспективы развития.