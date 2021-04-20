МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Страховщики сформировали документ, в котором предложили условия для страхования малого и среднего бизнеса в России от рисков пандемии неизвестных науке инфекций и заболеваний, документ есть в распоряжении РИА Новости. Бизнес поделился ожиданиями от послания Путина

Так, определено, что объектом страхования станут имущественные интересы клиента, "связанные с риском возникновения убытков от его предпринимательской деятельности из-за изменения условий этой деятельности по независящим от страхователя обстоятельствам". Риск убытков от перерыва в производственной деятельности страхуется только в дополнение к страхованию имущества.

Страховой случай по такому договору наступает, если правительство России или органы власти субъектов страны вводят из-за пандемии режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, карантин или чрезвычайное положение. Исключениями из покрытия станут эпидемии, вызванные известными науке инфекциями и заболеваниями.

Страховщик возмещает текущие расходы клиента, которые обычно покрываются доходами от его деятельности. К ним относятся фиксированные расходы на зарплату сотрудников, плата за арену помещений, отчисления в пенсионный фонд, налоги, проценты по кредитам и иным привлеченным средствам. Более половины россиян хотели бы открыть свой бизнес

Теперь страховым компаниям нужно согласовать свое предложение с Банком России.

С инициативной разработать такой продукт для российского рынка в прошлом году выступила Ассоциация профессиональных страховых брокеров (АПСБ). Предполагается, что механизм страхования будет реализован на основе государственно-частного партнерства, где часть убытки будет покрывать государства, а часть — страховщики.