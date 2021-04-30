2021-04-30T11:01:38+03:00
2021-04-30T11:01:38+03:00
2021-04-30T11:01:38+03:00
2021
https://1prime.ru/insurance/20210430/833580907.html
Страховые выплаты от COVID составили почти 2,5 миллиарда рублей
Страхование
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За год, который длится пандемия коронавируса, страховые компании России выплатили по полисам от COVID-19 свыше 2,48 миллиарда рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на... ПРАЙМ, 30.04.2021
новости, страхование, финансы, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. За год, который длится пандемия коронавируса, страховые компании России выплатили по полисам от COVID-19 свыше 2,48 миллиарда рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на страховщиков.
В частности, оценивают эксперты, чистая прибыль страховых компаний от таких договоров составила порядка 400-600 миллионов рублей.
Итак, в среднем цена страховки составляла 3,3-8,4 тысячи рублей. Размер компенсации — от 2,4 тысячи рублей до 43 тысяч.
Как пояснили изданию в Банке России, страховщики отказывали примерно в 11,5% случаев.
эксперты прогнозируют, что на фоне распространения вакцинации популярность полисов от ковида будет снижаться. В скором времени это покрытие страховки объединят со страхованием от несчастных случаев, отмечают они.