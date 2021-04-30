МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. За год, который длится пандемия коронавируса, страховые компании России выплатили по полисам от COVID-19 свыше 2,48 миллиарда рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на страховщиков.

В частности, оценивают эксперты, чистая прибыль страховых компаний от таких договоров составила порядка 400-600 миллионов рублей.

Итак, в среднем цена страховки составляла 3,3-8,4 тысячи рублей. Размер компенсации — от 2,4 тысячи рублей до 43 тысяч.

Как пояснили изданию в Банке России, страховщики отказывали примерно в 11,5% случаев.

эксперты прогнозируют, что на фоне распространения вакцинации популярность полисов от ковида будет снижаться. В скором времени это покрытие страховки объединят со страхованием от несчастных случаев, отмечают они.