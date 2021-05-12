МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, распространяющих на иностранные страховые организации, которые будут работать в РФ через филиалы, административную и уголовную ответственность, установленную сейчас для российских страховщиков. Страховщики предложили условия для страхования бизнеса от пандемии

За необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении такого договора на иностранных страховщиков, согласно первому проекту, будет налагаться административный штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а на их должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Второй проект распространяет уголовную ответственность за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации на иностранные страховые организации в части деятельности, осуществляемой в РФ через филиалы. Сейчас за такие преступления предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

А если они совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, то штраф составляет от 3 миллионов до 5 миллионов рублей. При этом в качестве альтернативного наказания возможно лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Госдума также приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в статьи 927 и 938 Гражданского кодекса в части использования унифицированного термина "страховщик", который будет включать в себя помимо российских страховых организаций и обществ взаимного страхования также иностранные страховые организации.

Эти законопроекты входят в пакет с другой законодательной инициативой, которая разрешает иностранным страховым организациям создавать филиалы в России и в апреле уже прошла первое чтение. Пакет разработан правительством в целях выполнения обязательств РФ по допуску филиалов иностранных юридических лиц из государств — членов ВТО для осуществления страховой деятельности на территории России. Предполагается, что условия их деятельности в РФ будут сопоставимы с теми, что установлены для российских страховщиков.