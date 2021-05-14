МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Более 40% россиян, собравшихся отдыхать за рубежом, в 2021 году стали покупать страховки в последний момент – накануне отъезда, подсчитали в компании "АльфаСтрахование" и поделились с РИА Новости. Турэксперты рассказали, где можно отдохнуть на море за 23 тысячи рублей

"В 2021 году 42% путешественников покупают туристическую страховку в последний момент — за день до поездки. Для сравнения, в 2019 году так делали лишь 27% туристов. За два дня о полисе сейчас вспоминают 13,5% клиентов "АльфаСтрахования" против 8,5% в 2019 году", — рассказал страховщик.

В то же время почти в три раза по сравнению с 2019 годом уменьшилась доля тех, кто планирует путешествия за месяц до отъезда (0,27% в 2021 году против 0,85% в 2019 году). А процент тех, кто решает куда-то поехать за два месяца, сократился в восемь раз (0,03% против 0,24%).

"Сегодня эпидемиологическая ситуация меняется еженедельно, и любое популярное туристическое направление может в последний момент оказаться закрытым, как это произошло с Турцией. Поэтому люди боятся планировать что-то глобальное заранее и покупают полисы путешественников в последний момент", — пояснил главный андеррайтер управления страхования путешествующих компании "АльфаСтрахование" Антон Колегов.

При этом, даже если полис выезжающего за рубеж (ВЗР) куплен всего за день до отъезда, он обеспечит безопасность в путешествии, резюмировал Колегов.