МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Банк России исключил из проекта указания, определяющего требования к полисам инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), пункт о минимальной гарантированной доходности таких продуктов, об этом сообщается на сайте регулятора. Страховщики назвали самые популярные схемы мошенничества

Проект указания повторно опубликован для оценки регулирующего воздействия. Новая его редакция должна будет обсуждаться с рынком.

"По рекомендациям участников страхового рынка из документа исключено положение о минимальной гарантированной доходности по полисам ИСЖ и НСЖ. При этом страховщики будут обязаны раскрыть клиенту историческую доходность по договорам страхования, что позволит обеспечить защиту прав потребителя", — говорится в сообщении.

При этом страховщики должны будут включать в правила ИСЖ и НСЖ условие о том, что рисковая составляющая полисов действует с момента уплаты первого взноса. А в случае смерти застрахованного лица выплата должна составлять не менее двукратного размера страховой премии. Страховка должна будет работать также при изменении состояния здоровья застрахованного лица в течение срока договора, предлагает регулятор.

В проекте указания осталась и норма об увеличении периода охлаждения (времени, когда клиент может передумать и отказаться от страховки) для полисов с регулярными взносами до уплаты третьего взноса. Как объясняет регулятор, эта мера связана с тем, что чаще всего клиенты отказываются от договоров на момент уплаты второго взноса. В этом случае период охлаждения фактически продлится как минимум полтора месяца, с учетом предложенной ЦБ периодичности уплаты первых трех взносов, а для полисов с единовременным взносом — 30 дней.