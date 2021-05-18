Центробанк отменил требование о доходности полисов страхования жизни
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Банк России исключил из проекта указания, определяющего требования к полисам инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), пункт о минимальной гарантированной доходности таких продуктов, об этом сообщается на сайте регулятора.
Проект указания повторно опубликован для оценки регулирующего воздействия. Новая его редакция должна будет обсуждаться с рынком.
"По рекомендациям участников страхового рынка из документа исключено положение о минимальной гарантированной доходности по полисам ИСЖ и НСЖ. При этом страховщики будут обязаны раскрыть клиенту историческую доходность по договорам страхования, что позволит обеспечить защиту прав потребителя", — говорится в сообщении.
При этом страховщики должны будут включать в правила ИСЖ и НСЖ условие о том, что рисковая составляющая полисов действует с момента уплаты первого взноса. А в случае смерти застрахованного лица выплата должна составлять не менее двукратного размера страховой премии. Страховка должна будет работать также при изменении состояния здоровья застрахованного лица в течение срока договора, предлагает регулятор.
В проекте указания осталась и норма об увеличении периода охлаждения (времени, когда клиент может передумать и отказаться от страховки) для полисов с регулярными взносами до уплаты третьего взноса. Как объясняет регулятор, эта мера связана с тем, что чаще всего клиенты отказываются от договоров на момент уплаты второго взноса. В этом случае период охлаждения фактически продлится как минимум полтора месяца, с учетом предложенной ЦБ периодичности уплаты первых трех взносов, а для полисов с единовременным взносом — 30 дней.
https://1prime.ru/insurance/20210518/833694232.html